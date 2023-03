Rochefort : le nouvel écrin pour la biodiversité Office français de la biodiversité Rochefort Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Rochefort : le nouvel écrin pour la biodiversité Office français de la biodiversité, 13 avril 2023, Rochefort. Rochefort : le nouvel écrin pour la biodiversité 13 et 14 avril Office français de la biodiversité nombre limité de places, sur inscription auprès du musée Hèbre ; gratuit Construit vers 1856 à l’emplacement d’une demeure du XVIIIème siècle, l’hôtel Cordier constitue un des plus précieux témoignages de l’architecture éclectique de Rochefort. Bien qu’ayant connu différentes affectations au long de son histoire, l’édifice possède une étonnante façade sur cour et renferme encore d’intéressants éléments de décors. Aujourd’hui, il s’apprête à accueillir l’Office français de la biodiversité, à la faveur d’un chantier de restauration où la préservation du patrimoine n’est pas un vain mot.

Présentation par le service du patrimoine en collaboration avec Didier Labat et Julie Favrolles de l’Office Français de la Biodiversité, Nicolas Aerts, architecte, Vivien Chazelle, Architecte des bâtiments de France. Office français de la biodiversité 93 rue de la République, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 91 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

