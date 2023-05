Office for Joint Administrative Intelligence & Le comité des fêtes Le Sample, 3 juin 2023, BAGNOLET.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. Jusqu’à 18 ans. gratuit

M3 Porte de Bagnolet ou Galliéni

T3b Porte de Bagnolet

Soirée performative et Dj set organisée par le CWB au Sample

En 2023, le Centre, fermé pour raisons de rénovation déploie sa

programmation en Hors-Les-Murs. Celle-ci est conçue dans des modalités

déterritorialisées et est nommée Trouble-fête – Cosmogonies spéculatives.

Deux projets artistiques performatifs signés par les collectifs Office for

Joint Administrative Intelligence et comité des Fêtes suivi à 21h d’un open

platine, et ce au SAMPLE, un tiers-lieu culturel urbain, situé à proximité

immédiate du métro Gallieni. Le Sample est un espace de possibles où de

nombreuses programmations se tiennent. Ces deux projets ont pour trait commun

de s’inscrire dans une volonté résolue de casser les codes classiques de

monstrations et de narrations.

19h et 20h45 – Comité des Fêtes – « Philippe ». Conception et écriture : Silvio Palomo

& Aurélien Dubreuil-Lachaud.

À travers un langage qui semble dépourvu de logique, dans une réalité

intangible où nos perceptions nous font douter de la véracité du réel, Le

comité des fêtes tente de répondre à cette question : Quels sont les mécanismes

qui déstabilisent la compréhension ? ou plus précisément, comment fait-on pour

ne pas comprendre ? Avec ce nouveau projet, le Comité́ des fêtes suspend notre

relation familière au monde, pour mieux le révéler. Production :Little Big

Horn et le Comité des fêtes.

A l’initiative du Centre Wallonie-Bruxelles – Paris & Sample – soutien

: Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Depuis plusieurs années, Silvio Palomo développe avec le Comité des fêtes

un langage scénique tissé de dialogues anodins, de répétitions et de tics de

langage. Ensemble et à travers un travail d’improvisation, ils/elles

décortiquent des comportements du quotidien pour en dégager une matière

éminemment théâtrale et créer de l’étonnement en décelant l’insolite au sein de

l’ordinaire.

20h – Office for Joint

Administrative Intelligence – « No Hard Shoulder »

Le duo Chris

Dreier et Gary Farrelly explorent le potentiel affectif de l’architecture et de

l’espace public sous l’angle de la performativité transgressive et de

l’imaginaire politique. Les manifestations publiques de Office for Joint

Administrative Intelligence comprennent des performances, des artefacts, des

excursions, des installations, des publications et une émission de radio.

A l’initiative du Centre Wallonie-Bruxelles – Paris & Sample –

soutien : Centre Culturel Irlandais

Office for Joint Administrative Intelligence est la pratique co-écrite

des artistes Chris Dreier et Gary Farrelly. La collaboration est organisée

comme une agence para-renseignement opérant entre Bruxelles et Berlin. L’œuvre

est alimentée par des obsessions récurrentes pour l’architecture, les

infrastructures, la finance, le pouvoir institutionnel et la magie.

A partir de 21h Open platine

Le Sample 18 avenue de la République 93170 BAGNOLET

Contact : https://cwb.fr/agenda/nuit-blanche-sample-2023 0153019696 publics@cwb.fr

Dorje de Burgh No Hard Shoulder