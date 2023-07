Visite commentée des puces de Saint-Ouen Office du Tourisme – Puces Paris Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Visite commentée des puces de Saint-Ouen Office du Tourisme – Puces Paris Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine, 16 septembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine. Visite commentée des puces de Saint-Ouen Samedi 16 septembre, 11h00 Office du Tourisme – Puces Paris Saint-Ouen Sur inscription Le marché aux puces de Paris Saint-Ouen est composé de quinze marchés proposant des antiquités classiques ou des marchandises haut de gamme restaurées tels que mobilier, tableaux, bronzes, objets d’art ou bien tapisseries, miroirs, luminaires, vaisselle…

Mais aussi des livres, disques, cartes postales, vêtements vintage…

Des allées tortueuses du marché Vernaison à la verrière du marché Dauphine, en passant par les allées couvertes des marchés Biron et Paul Bert – Serpette, vous découvrirez des objets de toutes époques et de toutes provenances. Office du Tourisme – Puces Paris Saint-Ouen 124 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Paris 18e Arrondissement Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 870 870 http://www-tourisme-plainecommune-paris.com [{« type »: « phone », « value »: « 0155870870 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis

