VISITE GUIDÉE: PORNIC, RUES ET CHEMINS Office du Tourisme Pornic, mercredi 10 janvier 2024.

Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 14:00:00

fin : 2024-01-10 16:30:00

Tartifume, quel drôle de nom ! Avec Florence vous cheminerez dans la ville haute et ses faubourgs afin de découvrir la dénomination des plus anciennes voies, places et escaliers de Pornic.

Laissez-vous conter les « petites histoires » des rues et chemins de la cité : Bourg aux Moines, places de la Grand’Aire et du Marchix, escaliers Galipaud et Fouquet…



Informations pratiques :

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (la Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz)

Possibilité d’acheter votre billet sur notre site internet en cliquant sur : Réservation en ligne

Départ de l’Office de Tourisme de Pornic – place de la Gare 44210 Pornic

Prévoir des chaussures confortables car plusieurs escaliers à emprunter.

Les animaux ne sont pas acceptés.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si les conditions climatiques sont défavorables ou faute du minimum de participants requis 24h avant la visite.

Office du Tourisme Place de la Gare

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



