VISITE GUIDEE RUES ET CHEMINS Office du Tourisme Pornic, 22 novembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

VISITE GUIDEE A PIED : RUES & CHEMINS

Tartifume, quel drôle de nom ! Avec Florence vous cheminerez dans la ville haute et ses faubourgs afin de découvrir la dénomination des plus anciennes voies, places et escaliers de Pornic.

Laissez-vous conter les « petites histoires » des rues et chemins.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 16:30:00. .

Office du Tourisme Place de la Gare

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



GUIDED WALKING TOUR: STREETS & PATHS

Tartifume, what a funny name! Join Florence on a walking tour of the upper town and its suburbs to discover the names of Pornic’s oldest streets, squares and staircases.

Let us tell you the « little stories » of the streets and lanes

VISITA GUIADA A PIE: CALLES Y CAMINOS

Tartifume, ¡qué nombre tan curioso! Acompaña a Florence en un paseo por la parte alta de la ciudad y sus suburbios para descubrir los nombres de las calles, plazas y escaleras más antiguas de Pornic.

Déjenos contarle las « pequeñas historias » de las calles y callejuelas

GEFÜHRTE TOUR ZU FUSS: STRASSEN & WEGE

Tartifume, was für ein komischer Name! Mit Florence werden Sie durch die Oberstadt und ihre Vororte wandern, um die Namen der ältesten Straßen, Plätze und Treppen von Pornic zu entdecken.

Lassen Sie sich die « kleinen Geschichten » der Straßen und Wege erzählen

