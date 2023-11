Exposition – Les faces cachées du grenat Office du Tourisme – Place Albert Piétri La Chapelle-en-Vercors, 10 décembre 2023, La Chapelle-en-Vercors.

La Chapelle-en-Vercors,Drôme

Exposition de minéraux : grenats bruts cristallisés et / ou taillés, cristaux libres ou en roches, polies ou non, en provenance de la plupart des meilleurs gisements de grenat au monde..

2023-12-10 fin : 2023-01-15 . .

Office du Tourisme – Place Albert Piétri

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mineral display: raw crystallized and/or cut garnets, free crystals or rocks, polished or unpolished, from most of the world’s finest garnet deposits.

Una exposición de minerales: granates en bruto cristalizados y/o tallados, cristales libres o rocas, pulidos o no, procedentes de la mayoría de los mejores yacimientos de granate del mundo.

Mineralienausstellung: kristallisierte und/oder geschliffene Rohgranate, lose Kristalle oder in Gesteinen, geschliffen oder ungeschliffen, aus den meisten der besten Granatvorkommen der Welt.

