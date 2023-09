Visite guidée du bourg médiéval Montreuil-Bellay Office du Tourisme Montreuil-Bellay Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Montreuil-Bellay Visite guidée du bourg médiéval Montreuil-Bellay Office du Tourisme Montreuil-Bellay, 16 septembre 2023, Montreuil-Bellay. Visite guidée du bourg médiéval Montreuil-Bellay Samedi 16 septembre, 10h00, 15h00 Office du Tourisme L’association « les vieux cailloux » fait découvrir le centre historique de Montreuil-Bellay et vous emmène jusqu’à la Porte Saint-Jean. Découvrez l’hôpital Saint-jean, les grands Augustins puis passage par la rue du docteur Gaudrez pour admirer ses maisons remarquables. Retour par la grange à dîmes pour rejoindre le château puis l’office de tourisme.

Départs de l’office du tourisme 41 place du marché. Office du Tourisme 41 place du marché Montreuil Bellay Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 52 32 39 Office de Tourisme Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay Autres Lieu Office du Tourisme Adresse 41 place du marché Montreuil Bellay Ville Montreuil-Bellay Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Office du Tourisme Montreuil-Bellay latitude longitude 47.13238;-0.155862

Office du Tourisme Montreuil-Bellay Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil-bellay/