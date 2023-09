Circuit pédestre Juan-les-Pins Art Déco Office du tourisme Juan-les-Pins Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Antibes Circuit pédestre Juan-les-Pins Art Déco Office du tourisme Juan-les-Pins Antibes, 14 octobre 2023, Antibes. Circuit pédestre Juan-les-Pins Art Déco Samedi 14 octobre, 10h30, 13h30 Office du tourisme Juan-les-Pins Circuit guidé et présentation d’1h30. Samedi 14 octobre à 10h30 et à 13h30, sur inscription à accueil@antibesjuanlespins.com ou 04.22.10.60.01 Office du tourisme Juan-les-Pins 60 chemin des sables Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « accueil@antibesjuanlespins.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0422106001 »}] [{« link »: « mailto:accueil@antibesjuanlespins.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T13:30:00+02:00 – 2023-10-14T15:00:00+02:00 Antibes Juan-les-Pins Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Office du tourisme Juan-les-Pins Adresse 60 chemin des sables Ville Antibes Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Office du tourisme Juan-les-Pins Antibes latitude longitude 43.568298;7.115984

Office du tourisme Juan-les-Pins Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/