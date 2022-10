« Gien, Joyau de la Reconstruction : Balades Urbaines » Office du Tourisme Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

« Gien, Joyau de la Reconstruction : Balades Urbaines » Office du Tourisme, 15 octobre 2022, Gien. « Gien, Joyau de la Reconstruction : Balades Urbaines » Samedi 15 octobre, 10h00, 14h00, 16h00 Office du Tourisme

Réservation obligatoire par outils d’inscription ou directement au guichet. Tarif : 5€ par adulte, 3€ pour les jeunes de 6 à 18 ans, gratuit pour les moins de 6 ans

Journées nationales de l’architecture Office du Tourisme Centre Anne de Beaujeu place Jean Jaurès 45500 Gien Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire parking sous terrain Centre Anne de Beaujeu à Gien

02 38 67 25 28 https://www.gien-tourisme.fr 15 Juin 1940 : la Seconde Guerre Mondiale frappe la France de plein fouet, la Luftwaffe bombarde le centre-ville Giennois, face au pont, pour empêcher la retraite de l’armée française. Un gigantesque incendie se déclare, la ville brûle durant 3 jours, 422 immeubles sont détruits, et plus de 300 rendus inhabitables. La reconstruction se fait en 1946 suivant les plans de l’architecte André Laborie, qui trouva de très harmonieux compromis entre le style de la région, l’esthétique du Château de Gien et les exigences d’une vie moderne. L’Office de Tourisme vous propose de découvrir les facettes de cette reconstruction d’après-guerre lors de balades urbaines commentées dans le centre-ville Giennois !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-15T17:30:00+02:00 OT Gien

