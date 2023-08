Visite guidée de Gannat Office du tourisme Gannat Catégories d’Évènement: Allier

Gannat Visite guidée de Gannat Office du tourisme Gannat, 16 septembre 2023, Gannat. Visite guidée de Gannat Samedi 16 septembre, 09h30 Office du tourisme limitation 20 places – sur inscription à la Maison du tourisme Revivez l’histoire de Gannat, autrefois fortifiée, comme peuvent en témoigner les vestiges des tours de défense, du chateau-fort…Venez découvrir la magnifique Eglise Sainte- Croix, fraichement restaurée. Elle fait d’ailleurs partie de la route des « Eglises Peintes du Bourbonnais ».

Sur inscription à l'office du tourisme. Office du tourisme 03800 Gannat Champ de Foire

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

