Journées du Patrimoine à Figeac, visite guidée : Gare de Figeac Office du Tourisme Figeac, 16 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Gare de Figeac, visitez en compagnie de nos guides conférenciers ce monument du XIXe siècle récemment reconstruit. Les secrets d’un chantier entre restauration du patrimoine et transformation contemporaine vous seront révélés.

Les acteurs de la reconstruction de la gare (maîtres d’œuvre, entreprises) interviendront sur certaines visites..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Office du Tourisme place vival

Figeac 46100 Lot Occitanie



Figeac station, visit this recently rebuilt 19th-century monument in the company of our guides. We’ll reveal the secrets of a project that combines heritage restoration and contemporary transformation.

Those involved in the rebuilding of the station (project managers, contractors) will be on hand for some of the tours.

Realice una visita guiada a este monumento del siglo XIX recientemente reconstruido en la estación de Figeac. Le desvelaremos los secretos de un proyecto que combina restauración patrimonial y transformación contemporánea.

Los participantes en la reconstrucción de la estación (directores de obra, contratistas) estarán presentes en algunas de las visitas.

Gare de Figeac, besichtigen Sie mit unseren Fremdenführern dieses kürzlich wiederaufgebaute Monument aus dem 19. Jahrhunderts. Sie werden in die Geheimnisse einer Baustelle zwischen Restaurierung des Kulturerbes und zeitgenössischer Umgestaltung eingeweiht.

Die am Wiederaufbau des Bahnhofs beteiligten Personen (Baumeister, Unternehmen) werden bei einigen Besichtigungen zu Wort kommen.

