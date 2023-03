Le Papier et ses métamorphoses Office du tourisme du Somail Saint-Nazaire-d'Aude Catégories d’Évènement: Aude

Le Papier et ses métamorphoses Office du tourisme du Somail, 27 mars 2023, Saint-Nazaire-d'Aude. Le Papier et ses métamorphoses 27 mars – 2 avril Office du tourisme du Somail Le Papier et ses métamorphoses Qu’il est petit ce mot Papier qui raconte pourtant à lui seul, plusieurs siècles d’histoire et questionne les défis environnementaux de demain.

Pourtant dès notre plus jeune âge nous côtoyons des papiers d’origine et d’utilisation diverses : Cahier d’écolier, paquet d’emballage, papier toilette ou jeu de cartes…. Mais installés dans notre quotidien nous oublions leur présence sans trop nous questionner sur leurs provenances.

C’est pourquoi j’aime insister sur la matérialité du papier ou plus précisément des pâtes à papier, trop peu connues du grand public et sous représentées puisqu’elles demeurent surtout une étape intermédiaire lors du processus de fabrication.

Ainsi détournées de leurs fonctions premières et présentées hors contexte les pâtes à papier reconquièrent le domaine de la création artistique. Exposition/Installation du lundi 27 Mars au Dimanche 02 Avril Compléments Peindre avec le papier Atelier pour mettre la main à la pâte et expérimenter les qualités tactiles et visuelles de la matière. Mercredi 29 mars de 14h à 17h,

Tout public à partir de 8 ans sur réservation. Des Mots et des Suspendues Création performance pour donner à voir et à entendre, du souffle des mots aux déplacements mise en voix par une comédienne : Imaya Santander.

Le samedi 1er Avril à 11h et 15h

Jauge limitée – sur réservation Office du tourisme du Somail 168 allée de la Glacière – 11120 Le Somail Saint-Nazaire-d’Aude 11120 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.cotedumidi.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468481481 »}, {« type »: « email », « value »: « lesomail@cotedumidi.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Exposition/Installation Atelier Peindre avec le papier Imbriquée sculpture, fibre de lin et de coton, métal

