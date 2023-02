DOMFRONT-en-POIRAIE/61 : oiseaux de la cité médiévale Office du tourisme Domfront Catégories d’Évènement: Domfront

DOMFRONT-en-POIRAIE/61 : oiseaux de la cité médiévale Office du tourisme, 2 août 2023, Domfront. DOMFRONT-en-POIRAIE/61 : oiseaux de la cité médiévale Mercredi 2 août, 09h30 Office du tourisme

Gratuit.

Oiseaux urbains Office du tourisme DOMFRONT/61 Domfront 61700 Orne Normandie Christophe Girard vous emmène dans les rues de la ville, pour observer les oiseaux qui peuplent la cité médiévale : oiseaux des milieux bâtis comme les hirondelles, les martinets et le rougequeue noir, oiseaux des parcs et jardins plus communs comme les merles, les grives et autres passereaux.

Rendez-vous : 9h30 Office du tourisme de Domfront

Contact ; Christophe Girard 06 30 38 02 22

2023-08-02T09:30:00+02:00

2023-08-02T11:30:00+02:00

