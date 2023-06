Visite guidée de l’auberge au palace hôtel Office du tourisme Dinard, 16 septembre 2023, Dinard.

Visite guidée de l’auberge au palace hôtel 16 et 17 septembre Office du tourisme 30 places maximum / visite

Lieux privilégiés d’hébergement pour les villégiateurs, de nombreux hôtels sont construits à Dinard au fil des décennies. Leur diversité typologique, stylistique et décorative contribue à la richesse de notre patrimoine architectural et permet de retracer la naissance du tourisme et de ses pratiques sociales.

Office du tourisme 2 boulevard Féart, 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.dinardemeraudetourisme.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©archivesmunicipalesdinard