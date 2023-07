Découvrez le patrimoine des sports de Dinard Office du tourisme Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine Découvrez le patrimoine des sports de Dinard Office du tourisme Dinard, 16 septembre 2023, Dinard. Découvrez le patrimoine des sports de Dinard 16 et 17 septembre Office du tourisme Gratuit / Nombre de places limité / Inscription obligatoire Visite guidée – Le patrimoine des sports

La station balnéaire naissante accueille une importante colonie anglo-saxonne qui contribue à introduire les pratiques sportives sur le territoire : tennis, golf, yachting, courses hippiques et bains de mer. Découvrez le patrimoine des sports de Dinard. Office du tourisme 2 boulevard Féart, 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.dinardemeraudetourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 ©servicepatrimoinedinard Détails Catégories d’Évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Office du tourisme Adresse 2 boulevard Féart, 35800, Dinard Ville Dinard Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Office du tourisme Dinard

Office du tourisme Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/