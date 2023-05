[Visite guidée] A la découverte de Dieppe Office du Tourisme, 17 juin 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Puissant port de pêche au Moyen-âge, Dieppe devient au XVIe siècle un point de départ stratégique pour la guerre de course et pour de grandes explorations à travers le monde. La ville conquérante se fait plus coquette au XIXe siècle, lorsqu’elle impulse la mode des bains de mer.

Lors de votre séjour dans la ville, n’hésitez pas à réserver votre visite guidée qui vous fera découvrir Dieppe sous toutes ses coutures..

2023-06-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Office du Tourisme

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



A powerful fishing port in the Middle Ages, Dieppe became in the 16th century a strategic starting point for the war of racing and for great explorations throughout the world. The conquering city became more coquettish in the 19th century, when it promoted the fashion of sea bathing.

During your stay in the city, don’t hesitate to book a guided tour that will help you discover Dieppe from every angle.

Potente puerto pesquero en la Edad Media, Dieppe se convirtió en el siglo XVI en un punto de partida estratégico para la guerra de regatas y para las grandes exploraciones por todo el mundo. La ciudad conquistadora se volvió más coqueta en el siglo XIX, cuando introdujo la moda de los baños de mar.

Durante su estancia en la ciudad, no dude en reservar una visita guiada que le mostrará Dieppe desde todos los ángulos.

Dieppe, im Mittelalter ein mächtiger Fischereihafen, wurde im 16. Jahrhundert zu einem strategischen Ausgangspunkt für den Rennkrieg und für große Entdeckungsreisen in die ganze Welt. Die erobernde Stadt wird im 19. Jahrhundert koketter, als sie die Mode des Badens im Meer vorantreibt.

Buchen Sie bei Ihrem Aufenthalt in der Stadt eine geführte Tour, die Ihnen Dieppe in all seinen Facetten zeigt.

