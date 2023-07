Mézières-en-Brenne, une histoire brennouse Office du tourisme Destination Brenne Mézières-en-Brenne Catégories d’Évènement: Indre

Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne, une histoire brennouse Office du tourisme Destination Brenne Mézières-en-Brenne, 16 septembre 2023, Mézières-en-Brenne. Mézières-en-Brenne, une histoire brennouse Samedi 16 septembre, 10h00 Office du tourisme Destination Brenne Nombre de participants limité à 20. Prévoir des chaussures adaptées. Nous traverserons les siècles avec Chantal pour une balade de 2km dans le bourg. Elles évoquera les lieux et les moments forts qui ont marqué l’histoire de la capitale de la Brenne et la mémoire des Brennous.

Exceptionnellement, nous pourrons pénétrer dans un lieu habituellement fermé au public. Office du tourisme Destination Brenne 6 place Jean Moulin 36290 Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire 02 54 39 29 08 https://www.parc-naturel-brenne.fr/destination-brenne [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-naturel-brenne.fr/agenda/mezieres-en-brenne-une-histoire-brennouse-80-2023-09-16-10-00 »}] Installé à proximité des tours de l’ancien château de Mézières-en-Brenne, ce bureau de l’office de tourisme Destination Brenne vous accueille toute l’année avec des horaires adaptés selon les saisons. Vous y découvrirez toutes les manifestations proposées sur le territoire du Parc Naturel Régional dont de nombreux circuits pédestres et cyclistes. Vaste parking gratuit situé en face des locaux. Accessibilité PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

