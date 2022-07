Circuit des fontaines de Saillans Office du tourisme de Saillans Saillans Catégories d’évènement: Drôme

Circuit des fontaines de Saillans
Samedi 17 septembre, 10h00
Office du tourisme de Saillans

Entrée libre aux heures d’ouverture de l’Office du tourisme de Saillans (pour disposer du circuit et des explications)

Office du tourisme de Saillans
montée de la Soubeyranne – 26340 Saillans
Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit des fontaines de Saillans

Saliens, Salhans, Salhant puis Saillans serait dérivé de noms désignant l’eau courante. 22 fontaines et 2 fontaines avec bassins ont été répertoriées.

Seules sont encore en eau les 2 grandes fontaines avec bassin (du 18ème siècle) et 4 fontaines. Les autres ont complètement disparues ou il n’en subsiste que des vestiges.

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-17T12:00:00+02:00 Mairie de Saillans

