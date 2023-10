J’aime courir à Mesquer Office du tourisme de Quimiac Mesquer, 4 juin 2023, Mesquer.

J’aime courir à Mesquer 4 juin – 24 septembre, les dimanches Office du tourisme de Quimiac Gratuit: 0

Pas d’inscription, pas de cotisation. Vient qui veut, de 7 à 77ans. Tous niveaux, débutants bienvenus. Chacun son rythme, les plus rapides font demi-tour régulièrement pour récupérer les autres : « On part ensemble, on revient ensemble ». Footing tranquille d’environ une heure sur les sentiers côtiers ou dans le marais.

Office du tourisme de Quimiac Place de l'orée du bois 44420 Mesquer

