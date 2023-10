La chasse au dragon (3-6ans) office du tourisme de Guérande Guérande, 16 septembre 2023, Guérande.

La chasse au dragon (3-6ans) Samedi 16 septembre, 10h30 office du tourisme de Guérande inscription conseillée

Suivez les traces du légendaire dragon de Guérande à l’aide d’un chasseur de trésor. Ouvre grand les yeux et cherche les différents indices pour le retrouver. Activité spécialement conçue pour les 3-6 ans, une expérience inoubliable à vivre en famille.

office du tourisme de Guérande 1 Pl. du Marché au Bois, 44350 Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 34 44 https://www.labaule-guerande.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.fr »}]

