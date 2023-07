Circuit en glisse urbaine architecture du Trapèze Office du tourisme de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Circuit en glisse urbaine architecture du Trapèze Samedi 16 septembre, 15h00 Office du tourisme de Boulogne-Billancourt Entrée libre sur réservation

Une nouvelle page de l’histoire de l’architecture boulonnaise à explorer au cours d’une promenade.

Dans le cadre de la Journée de la mobilité le samedi 16 septembre,10 segways* sont mis à disposition pour les plus rapides d’entre vous ! Pour les autres, venez équipés de vos patinettes, vélos ou rollers afin de découvrir le quartier sous un angle différent.

Office du tourisme de Boulogne-Billancourt 25 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Silly-Galliéni Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 56 http://www.boulognebillancourt.com [{« type »: « email », « value »: « jep2023@otbb.org »}] Métro 9 (Marcel Sembat) Bus 126 et 175 (Hôtel de ville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

©Ville de Boulogne-Billancourt