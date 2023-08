Balade guidée du vieux village office du tourisme chateau-arnoux saint auban Château-Arnoux-Saint-Auban, 16 septembre 2023, Château-Arnoux-Saint-Auban.

Découvrez à votre rythme l’ancien village et son histoire, visite guidée et animée avec de nombreux arrêts, sans fatigue (on ne voit pas le temps passer). Accecible à tous : chaussures de sport conseillées. Le marcheur devra répondre à certaines questions dont les réponses sont souvent devant lui.

office du tourisme chateau-arnoux saint auban Office du tourisme, 04160 Château-Arnoux Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0632141251 balade commentée sous forme ludique comme une chasse au trésor, la récompense pour tous étant l’apéritif dans la salle voûtée de l’ancienne ferme. Visite de gypseries dans un lieu privée, château renaissance où vous pourrez admirer une maquette remarquable du château d’1.20 mx80 cm. Allée cavalière, four citoyen de 1793 et lavoirs, très belle balade à faire. Parking devant l’office du tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

