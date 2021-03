Sainte-Anne-d'Auray Basilique de Sainte-Anne-d'Auray Sainte-Anne-d'Auray Office dominical en breton Basilique de Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d'Auray Catégorie d’évènement: Sainte-Anne-d'Auray

Office dominical en breton Basilique de Sainte-Anne-d’Auray, 7 mars 2021-7 mars 2021, Sainte-Anne-d'Auray. Office dominical en breton

du dimanche 7 mars au dimanche 4 avril à Basilique de Sainte-Anne-d’Auray

Office dominical en breton

Ste-Anne-d’Auray (Chapelle du

cloître), 10 h 30.

Organisation : Service de la

pastorale en langue bretonne du

diocèse de Vannes. Ste-Anne-d’Auray (Chapelle du cloître), 10 h 30. Basilique de Sainte-Anne-d’Auray 9 Rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-07T10:30:00 2021-03-07T12:00:00;2021-04-04T10:30:00 2021-04-04T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Sainte-Anne-d'Auray Autres Lieu Basilique de Sainte-Anne-d'Auray Adresse 9 Rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray Ville Sainte-Anne-d'Auray