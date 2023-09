Exposition photo dans le cadre des Equidays à l’office de tourisme de Villers-Bocage. Office de tourisme Villers-Bocage, 3 octobre 2023, Villers-Bocage.

Villers-Bocage,Calvados

A l’occasion des Equidays, l’association Second Regard vous propose une exposition photo pour plonger dans l’univers équestre..

Vendredi 2023-10-03 fin : 2023-11-03 . .

Office de tourisme Place Charles de Gaulle

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie



To coincide with the Equidays, the Second Regard association is staging a photo exhibition to immerse you in the equestrian world.

Coincidiendo con los Equidays, la asociación Second Regard organiza una exposición fotográfica que le hará viajar al mundo del caballo.

Anlässlich der Equidays bietet Ihnen der Verein Second Regard eine Fotoausstellung, mit der Sie in die Welt des Pferdesports eintauchen können.

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche