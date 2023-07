Visite guidée La reconstruction de Villers-Bocage Office de tourisme Villers-Bocage, 5 août 2023, Villers-Bocage.

Villers-Bocage,Calvados

L’office de tourisme du Pays de Vire vous propose une visite guidée sur la reconstruction de Villers-Bocage, le samedi 5 aout à 14h30.

Après une importante bataille de chars et d’intenses bombardements, Villers-Bocage est reconstruite entre 1948 et 1960 selon un nouveau plan d’urbanisme. Cette visite est l’occasion de découvrir l’architecture d’après-guerre mélangeant traditionnel et moderne.

Départ de l’office de tourisme. Réservation obligatoire.

Office de tourisme

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie



The Pays de Vire tourist office is offering a guided tour of the reconstruction of Villers-Bocage, on Saturday August 5 at 2.30pm.

After a major tank battle and intense bombardment, Villers-Bocage was rebuilt between 1948 and 1960 according to a new urban plan. This tour is an opportunity to discover the post-war architecture that blends the traditional with the modern.

Departure from the tourist office. Reservations required

La Oficina de Turismo del País de Vire propone una visita guiada a la reconstrucción de Villers-Bocage el sábado 5 de agosto a las 14h30.

Tras una gran batalla de tanques y un intenso bombardeo, Villers-Bocage fue reconstruida entre 1948 y 1960 según un nuevo plan urbanístico. Esta visita es una oportunidad para descubrir la arquitectura de posguerra que mezcla lo tradicional y lo moderno.

Salida de la Oficina de Turismo. Imprescindible reservar

Das Fremdenverkehrsamt des Pays de Vire bietet Ihnen am Samstag, den 5. August um 14:30 Uhr eine Führung über den Wiederaufbau von Villers-Bocage an.

Nach einer großen Panzerschlacht und schweren Bombenangriffen wurde Villers-Bocage zwischen 1948 und 1960 nach einem neuen Städtebauplan wieder aufgebaut. Dieser Rundgang bietet die Gelegenheit, die Nachkriegsarchitektur zu entdecken, die traditionelle und moderne Elemente miteinander verbindet.

Abfahrt vom Fremdenverkehrsamt. Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche