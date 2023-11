L’étonnant Noel ! Office de Tourisme Vallée de la Dordogne Rocamadour, 17 décembre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Un Noel étonnant et engagé avec l’office de tourisme Vallée de la Dordogne ! Ca y est, la course aux cadeaux de Noel est lancée, et cette année, pourquoi ne pas opter pour du 100% local et Made in France ? Poussez les portes de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne au cœur de la cité médiévale de Rocamadour (de 10h a 17h) et venez à la rencontre des artisans et producteurs de la Vallée de la Dordogne qui vous proposent le meilleur du savoir-faire de notre territoire.

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Office de Tourisme Vallée de la Dordogne rue Roland Le preux

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



A surprising and committed Christmas with the Dordogne Valley Tourist Office! The race for Christmas presents is on, and this year, why not opt for something 100% local and Made in France? Push open the doors of the Dordogne Valley Tourist Office in the heart of the medieval town of Rocamadour (from 10am to 5pm) and come and meet the craftsmen and producers of the Dordogne Valley, offering you the very best of our region’s know-how

Una Navidad sorprendente y comprometida con la Oficina de Turismo del Valle del Dordoña La carrera por los regalos de Navidad está en marcha, y este año, ¿por qué no optar por algo 100% local y Made in France? Entre por la puerta de la Oficina de Turismo del Valle del Dordoña, en el corazón de la ciudad medieval de Rocamadour (de 10:00 a 17:00), y venga a conocer a los artesanos y productores del Valle del Dordoña que le ofrecen lo mejor del saber hacer de nuestra región

Ein erstaunliches und engagiertes Weihnachtsfest mit dem Office de Tourisme Vallée de la Dordogne! Der Wettlauf um die Weihnachtsgeschenke hat begonnen, und warum sollten Sie sich dieses Jahr nicht für 100% lokale und in Frankreich hergestellte Produkte entscheiden? Öffnen Sie die Türen des Fremdenverkehrsamtes Vallée de la Dordogne im Herzen der mittelalterlichen Stadt Rocamadour (von 10 bis 17 Uhr) und lernen Sie die Handwerker und Produzenten des Dordogne-Tals kennen, die Ihnen das beste Know-how unserer Region anbieten

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Vallée de la Dordogne