Livrets-jeux en Val d’Ardenne Office de tourisme Val d’Ardenne Vireux-Wallerand, 12 juillet 2023, Vireux-Wallerand.

Vireux-Wallerand,Ardennes

4 livrets-jeux vous sont proposés : NUTON à Givet Petit être légendaire, NUTON s’est échappé ce matin… Le voici dans Givet. Mais comme le dit la légende, il doit retourner chez lui avant la nuit tombée. A toi de l’aider à retrouver le lieu où il doit rentrer au plus vite ! La déesse ARDUINNA et la potion magique La déesse Arduinna qui vit dans l’Ardenne profonde vient de perdre son fidèle destrier. A toi de l’aider… Par-delà les monts de son royaume, retrouve les ingrédients de la potion magique qui redonnera vie à son fidèle compagnon. Le chevalier de Hierges Il est revenu vainqueur de nombreuses batailles. Hélas lors d’un ultime duel, un fort coup d’épée lui a fait perdre la mémoire. Aide-le à retrouver son illustre nom à travers des énigmes à résoudre au coeur du village médiéval de Hierges. Le voleur du clou porte-bonheur Embrasser le clou de la chapelle Saint-Roch à Fumay porte bonheur. C’est ce que dit la légende. Hors ce matin… plus de clou sur la porte. Qui a bien pu le dérober et pourquoi ? Deviens l’inspecteur qui résoudra l’enquête. Livrets-jeux à retirer à l’office de tourisme Val d’Ardenne à Vireux-Wallerand (place du château) ou au point d’accueil de Givet (10 quai des Fours).

Office de tourisme Val d’Ardenne Place du château

Vireux-Wallerand 08320 Ardennes Grand Est



4 booklets-games are proposed to you: NUTON in Givet Little legendary being, NUTON escaped this morning… Here he is in Givet. But as the legend says, he must return home before nightfall. It’s up to you to help him find the place where he must return as soon as possible! The goddess ARDUINNA and the magic potion The goddess Arduinna, who lives in the Ardennes, has just lost her faithful steed. It’s up to you to help her… Across the mountains of her kingdom, find the ingredients of the magic potion that will give life to her faithful companion. The knight of Hierges He came back victorious from many battles. Unfortunately, during a final duel, a strong blow from the sword caused him to lose his memory. Help him find his famous name through riddles to solve in the heart of the medieval village of Hierges. The thief of the lucky nail Kissing the nail of the Saint-Roch chapel in Fumay brings good luck. That’s what the legend says. But this morning… no more nail on the door. Who could have stolen it and why? Become the detective who will solve the investigation. Booklets-games to be collected at the Val d’Ardenne tourist office in Vireux-Wallerand (place du château) or at the Givet reception point (10 quai des Fours)

se te proponen 4 cuadernos-juegos: NUTON en Givet Pequeño ser legendario, NUTON se escapó esta mañana… Aquí está en Givet. Pero como dice la leyenda, debe volver a casa antes de que anochezca. De ti depende ayudarle a encontrar el lugar al que debe regresar lo antes posible La diosa ARDUINNA y la poción mágica La diosa Arduinna, que vive en las Ardenas, acaba de perder su fiel corcel. Depende de ti ayudarla… A través de las montañas de su reino, encuentra los ingredientes de la poción mágica que devolverá la vida a su fiel compañero. El caballero de Hierges Ha vuelto victorioso de muchas batallas. Por desgracia, durante un duelo final, un fuerte golpe de espada le hizo perder la memoria. Ayúdale a encontrar su famoso nombre a través de acertijos que hay que resolver en el corazón del pueblo medieval de Hierges. El ladrón del clavo de la suerte Besar el clavo de la capilla de Saint-Roch en Fumay trae buena suerte. Eso es lo que dice la leyenda. Pero esta mañana… ya no hay clavos en la puerta. ¿Quién podría haberlo robado y por qué? Conviértete en el detective que resuelve la investigación. Los cuadernos de caza se recogen en la oficina de turismo de Val d’Ardenne en Vireux-Wallerand (place du château) o en el punto de recepción de Givet (10 quai des Fours)

4 Spielhefte stehen Ihnen zur Verfügung: NUTON in Givet Kleines legendäres Wesen, NUTON ist heute Morgen ausgebrochen… Hier ist er in Givet. Aber wie die Legende besagt, muss er vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause zurückkehren. Es ist an dir, ihm zu helfen, den Ort zu finden, an den er so schnell wie möglich zurückkehren muss! Die Göttin ARDUINNA und der Zaubertrank Die Göttin Arduinna, die in den tiefen Ardennen lebt, hat gerade ihr treues Ross verloren. Es ist an dir, ihr zu helfen… Finde über die Berge ihres Reiches hinweg die Zutaten für den Zaubertrank, der ihrem treuen Gefährten wieder Leben einhauchen wird. Der Ritter von Hierges Er ist als Sieger aus vielen Schlachten zurückgekehrt. Leider hat er bei einem letzten Duell durch einen starken Schwertstreich sein Gedächtnis verloren. Hilf ihm, seinen berühmten Namen wiederzufinden, indem du im Herzen des mittelalterlichen Dorfes Hierges Rätsel löst. Der Dieb des glückbringenden Nagels Den Nagel in der Kapelle Saint-Roch in Fumay zu küssen, bringt Glück. Das sagt zumindest die Legende. Doch heute Morgen … kein Nagel mehr an der Tür. Wer könnte ihn gestohlen haben und warum? Werde zum Inspektor, der den Fall löst. Spielhefte können im Fremdenverkehrsamt Val d’Ardenne in Vireux-Wallerand (Place du Château) oder in der Anlaufstelle in Givet (10 Quai des Fours) abgeholt werden

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme