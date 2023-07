Visite guidée d’Urrugne Office de Tourisme Urrugne, 17 août 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Laissez-vous embarquer par Joritz, guide conférencier originaire d’Urrugne, qui vous transmettra, à travers cette visite sa passion .pour le Pays Basque. Culture locale, traditions, Histoire, mythologie basque sont au programme de cette visite

Une Terre : « Niché entre mer et montagne, antique voie de communication, notre village est le dernier du littoral labourdin à avoir conservé une activité agropastorale liée à son identité. »

Un Peuple : . » Qu’il s’agisse de nos traditions, nos croyances ou encore notre architecture, chaque recoin de cette terre est marquée par l’empreinte de nos ancêtres. »

Une Histoire : « Je vous propose de partir à la découverte du peuple basque à travers notre patrimoine, notre culture et bien plus encore. ».

2023-08-17 fin : 2023-08-17 21:00:00. EUR.

Office de Tourisme Place René Soubelet

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Let Joritz, a local tour guide from Urrugne, share his passion for the Basque Country with you. Local culture, traditions, history and Basque mythology are all part of this tour

A land: « Nestling between sea and mountains, an ancient communication route, our village is the last on the Labourdin coast to have preserved an agropastoral activity linked to its identity. »

A People: . » Whether it’s our traditions, our beliefs or our architecture, every corner of this land is marked by the imprint of our ancestors. »

A History: « I invite you to discover the Basque people through our heritage, our culture and much more. »

Déjese llevar por Joritz, guía turístico de Urrugne, que compartirá con usted su pasión por el País Vasco. La cultura local, las tradiciones, la historia y la mitología vasca forman parte del programa de esta excursión

La tierra: « Enclavado entre el mar y la montaña, antigua vía de comunicación, nuestro pueblo es el último de la costa de Labourdin que ha conservado una actividad agropastoral ligada a su identidad. »

Un pueblo: Ya sean nuestras tradiciones, nuestras creencias o nuestra arquitectura, cada rincón de esta tierra está marcado por la huella de nuestros antepasados »

Una Historia: « Te invito a descubrir al pueblo vasco a través de nuestro patrimonio, nuestra cultura y mucho más »

Lassen Sie sich von Joritz, einem Fremdenführer aus Urrugne, an Bord nehmen, der Ihnen auf dieser Tour seine Leidenschaft für das Baskenland vermittelt. Lokale Kultur, Traditionen, Geschichte und baskische Mythologie stehen auf dem Programm dieser Tour

Ein Land: « Eingebettet zwischen Meer und Bergen, einem alten Verkehrsweg, ist unser Dorf das letzte an der labourdinischen Küste, das eine mit seiner Identität verbundene agropastorale Aktivität bewahrt hat. »

Ein Volk: . » Ob es sich um unsere Traditionen, unseren Glauben oder auch unsere Architektur handelt, jeder Winkel dieser Erde ist von den Spuren unserer Vorfahren geprägt. »

Eine Geschichte: « Ich schlage vor, dass Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch das baskische Volk begeben und dabei unser Kulturerbe, unsere Kultur und vieles mehr kennenlernen. »

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme Pays Basque