Rencontre / Dégustation Office de Tourisme, 24 juillet 2023, Thiviers.

Bertrand Sagne de la ferme des planchettes vous présentera ses produits (conserves de foie gras, rillettes, confits…) Suivi d’une dégustation..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 12:30:00. .

Office de Tourisme Place Foch

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Bertrand Sagne from the planchettes farm will present his products (foie gras preserves, rillettes, confits?) followed by a tasting.

Bertrand Sagne, de la granja de planchettes, presentará sus productos (conservas de foie gras, rillettes, confits, etc.) seguidos de una degustación.

Bertrand Sagne von der Ferme des planchettes wird Ihnen seine Produkte vorstellen (Foie gras in Konserven, Rillettes, Confits usw.), gefolgt von einer Kostprobe.

Mise à jour le 2023-04-07 par Isle-Auvézère