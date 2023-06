Les visites guidées de Pauline : visite aux flambeaux Office de Tourisme Terres de Monaigu Montaigu Montaigu Catégories d’Évènement: Montaigu

Vendée Les visites guidées de Pauline : visite aux flambeaux Office de Tourisme Terres de Monaigu Montaigu, 1 août 2023, Montaigu. Les visites guidées de Pauline : visite aux flambeaux 1 et 8 août Office de Tourisme Terres de Monaigu 5€. 4€ (8-12 ans). Gratuit jusqu’à 7 ans. De Louis XI à Clemenceau A la nuit tombée, éclairés par les flambeaux, plongez dans l’épopée de cette cité fortifiée sous le roi Louis XI et arpentez ses ruelles pittoresques.

Office de Tourisme Terres de Monaigu 67 rue Georges Clemenceau 85600 Montaigu-Vendée Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire

