Vendée Les visites guidées de Pauline : visite sandwich Office de Tourisme Terres de Monaigu Montaigu, 4 juillet 2023, Montaigu. Les visites guidées de Pauline : visite sandwich Mardi 4 juillet, 12h30 Office de Tourisme Terres de Monaigu 5€. 4€ (8-12 ans). Gratuit jusqu’à 7 ans. Vous travaillez sur le territoire mais vous ne savez pas vraiment ce qu’est la Digue à part pour fredonner la chanson ? Profitez de votre pause déjeuner (pensez à votre sandwich !) pour en savoir plus sur le coeur historique de Montaigu et ses anecdotes.

A l'issue de la visite, nos conseillers de territoire vous offrent le café pour vous dévoiler quelques astuces pratiques si besoin. [45 min. de visite + 15 min. pour le café et les échanges] Office de Tourisme Terres de Monaigu 67 rue Georges Clemenceau 85600 Montaigu-Vendée Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire

