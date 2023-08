Découvrez Talmont-sur-Gironde : balade commentée Office de tourisme Talmont-sur-Gironde Talmont-sur-Gironde, 16 septembre 2023, Talmont-sur-Gironde.

Découvrez Talmont-sur-Gironde : balade commentée Samedi 16 septembre, 10h00 Office de tourisme Talmont-sur-Gironde Gratuit. Sur inscription. Le rendez-vous est fixé devant l’Office de tourisme.

Perché sur un promontoire rocheux, semblant se détacher du continent, le pittoresque village historique de Talmont-sur-Gironde, désigné comme l’un des plus beaux villages de France, domine le vaste estuaire de l’Europe. Depuis les pierres blondes des fortifications jusqu’aux maisons typiques charentaises, le labyrinthe de ruelles vous conduira jusqu’à l’incontournable église romane Sainte-Radegonde, réputée pour la richesse de ses ornements et sa situation pittoresque.

le parcours s’étend sur une distance de 600 mètres, pour une durée d’environ 1h30. Les réservations sont à faire auprès de tous les offices de tourisme de Destination Royan Atlantique.

Le nombre de participants est limité à 30 personnes maximum, avec un minimum de 2 personnes requis. Cette balade commentée convient à toute la famille. Ce n’est pas une randonnée, mais une balade commentée de détente. Les chiens sont autorisés, mais doivent être tenus en laisse. Les rues assez larges permettent l’accessibilité aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Il est recommandé de prévoir une casquette, une petite bouteille d’eau et de la crème solaire, car il peut y avoir du vent par moments.

En cas de conditions météorologiques très défavorables ou d’alerte météo orange, la visite sera annulée. Les participants seront informés une heure à l’avance.

Office de tourisme Talmont-sur-Gironde Rue de l'École, 17120 Talmont-sur-Gironde Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

©T AVAN