2023-04-12 10:00:00 – 2023-04-12 12:00:00

Vienne . Dans le cadre du programme « Notre printemps en Sud Vienne Poitou ! ».

Soyez gourmands, curieux et venez découvrir sans hésiter les confitures de fruits et légumes sauvages d’Adriers ! Les confitures originales de l’Âge Boutrie, produites par Marie-Christine Poireau, vous donneront envie de goûter chacune d’entre elles.

Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à la date de l’animation. Dégustations confitures +33 5 49 91 11 96 OT Sud Vienne Poitou

