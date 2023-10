Balade Contée: Histoire fantastique du Poitou « Le Grand Frisson… » Office de Tourisme Sud Vienne Poitou Montmorillon, 30 octobre 2023, Montmorillon.

Balade Contée: Histoire fantastique du Poitou « Le Grand Frisson… » Lundi 30 octobre, 18h00 Office de Tourisme Sud Vienne Poitou Gratuit, sur inscription au 05 49 91 11 96

En ces temps où les frontières entre les mondes s’effacent et à l’heure où le jour et la nuit se rejoingnent: arpentons ensemble les rues de Montmorillon à la rencontre des créatures fantastiques qui s’y cachent toujours: lutins, dragons, fantôme, galipotes et sorcières vous attendent pour des histoires à frissonner…

Distribution de bonbons pour les personnes déguisées!

Enfants à partir de 8 ans et accompagnés d’un adulte.

RDV à 18h00

Durée 1h30

Devant l’Office de Tourisme de Montmorillon, 2 place du Maréchal Leclerc

Office de Tourisme Sud Vienne Poitou 2 place du Maréchal Leclerc 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@sudviennepoitou.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 11 96 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T18:00:00+01:00 – 2023-10-30T19:30:00+01:00

Balade Contée Halloween

©Agence Zebrelle Thomas Jelinek