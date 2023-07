Montmorillon 1523 ! Balade patrimoine à la tombée de la nuit Office de Tourisme Sud Vienne Poitou Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Montmorillon 1523 ! Balade patrimoine à la tombée de la nuit Office de Tourisme Sud Vienne Poitou Montmorillon, 23 août 2023, Montmorillon. Montmorillon 1523 ! Balade patrimoine à la tombée de la nuit Mercredi 23 août, 20h30 Office de Tourisme Sud Vienne Poitou gratuit Voilà 500 ans que François Ie octroyait aux habitants de Montmorillon l’aurotisation de clore leur ville de murailles … Dans les faits, les fortifications existaient avant ! Le 19e siècle et ses grands chantiers urbains est passé par là et ces fortifications ont disparu en grande partie ! Lors de cette balade à la tombée de la nuit, nous partirons à la recherche des indices qui nous permettront de les reconstituer. Office de Tourisme Sud Vienne Poitou 2 place du Maréchal Leclerc 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 07 53 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

