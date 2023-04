Balade patrimoine à la découverte des monuments disparus Office de Tourisme Sud Vienne Poitou Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Balade patrimoine à la découverte des monuments disparus Office de Tourisme Sud Vienne Poitou, 14 mai 2023, Montmorillon. Balade patrimoine à la découverte des monuments disparus Dimanche 14 mai, 15h00 Office de Tourisme Sud Vienne Poitou Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire. Gratuit. Prévoir bonnes chaussures. Sans inscription. patrimoine@ccvg86.fr, 05 49 91 07 53 Dans le cadre du Printemps des cartes.

À partir de pièces de puzzle de la ville de Montmorillon en 1838-1840, époque de la réalisation du plan d’alignement et du cadastre ancien dit « napoléonien », le public constitué en équipes, devra partir à la découverte de la ville disparue ou transformée. La balade sera ponctuée de commentaires pour expliquer les changements intervenus depuis le 19e siècle ! Office de Tourisme Sud Vienne Poitou 2 place du Maréchal Leclerc 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@ccvg86.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 07 53 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T15:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

2023-05-14T15:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

