Visite dégustation ‘Dégustation en Brière’ Office de Tourisme, 12 juillet 2023, St lyphard. Visite dégustation ‘Dégustation en Brière’ 12 juillet – 30 août, les mercredis Office de Tourisme Billet: 6, Billet: 4, Billet: 4 Senteurs, produits du terroir et artisanat témoignent de la richesse de la Brière ! Plongez dans la vie quotidienne des briérons d’autrefois en parcourant le village de Kerhinet. Une visite entre histoire et traditions qui sera suivie d’une dégustation de produits du territoire ! Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

Office de Tourisme
Village de Kerhinet
44410 St lyphard
St lyphard
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

