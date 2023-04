Visite guidée famille ‘Les lutins et le roseau d’or’ Office de Tourisme St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Visite guidée famille ‘Les lutins et le roseau d’or’ Office de Tourisme, 11 avril 2023, St lyphard. Visite guidée famille ‘Les lutins et le roseau d’or’ 11 avril – 2 mai, les mardis Office de Tourisme Billet: 6, Billet: 6.00, Billet: 4 Suis Swann dans le village briéron de Kerhinet et pars à la recherche du roseau d’or caché par les incorrigibles petits lutins, les korrigans ! Vis cette expérience unique en famille, une visite réservée aux petits aventuriers de 3 à 6 ans !



Confort de visite :

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

2023-04-11T10:30:00+02:00 – 2023-04-11T11:15:00+02:00

2023-05-02T10:30:00+02:00 – 2023-05-02T11:15:00+02:00 CULTURE FAMILLE

