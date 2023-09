Forêts d’automne et coucher de soleil sur les Monges Office de Tourisme Sisteron Buëch, 04200 Saint-Geniez Sisteron Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron Forêts d’automne et coucher de soleil sur les Monges Office de Tourisme Sisteron Buëch, 04200 Saint-Geniez Sisteron, 7 octobre 2023, Sisteron. Forêts d’automne et coucher de soleil sur les Monges Samedi 7 octobre, 17h30 Office de Tourisme Sisteron Buëch, 04200 Saint-Geniez Adulte : 20 €, Enfant (-18 ans) : 10 €. Le prix inclut – L’encadrement par un accompagnateur en montagne, un apéritif à partager Le prix n’inclut pas – Votre transport jusqu’au point de départ de la randonnée. Un covoiturage sera organisé depuis l’Offi Au programme • Observation de traces et indices de présence d’animaux dans la forêt domaniale du Sasse • Présentation de la faune de moyenne montagne et de l’impact du pastoralisme sur les milieux naturels

• Montée sur le Trainon pour son point de vue sur les Monges / Alpes du Sud

• Coucher de soleil sur le Gourras : apéritif offert devant les lumières orangées du crépuscule

• Fin de randonnée nocturne Encadrement – Randonnée en groupe (max 13 personnes), encadrée par un accompagnateur en montagne basé à Sisteron. Il vous fournira les éléments techniques et vous fera découvrir l’environnement local. L’itinéraire pourra être modifié en fonction des conditions météo ou de la condition physique des participant.e.s. Niveau de difficulté – Niveau 3/5. 2h à 2h30 de marche effective et 150m de dénivelé positif au cours de l’après-midi. Randonnée s’adressant aux marcheurs occasionnels et réguliers s’effectuant uniquement sur des sentiers bien marqués, sans pente raide. Les enfants sont bienvenus ; des activités spécifiques peuvent être prévues pour eux, merci de le signaler lors de votre inscription. Matériel indispensable – 1 sac à dos confortable (20-30L) pour vos affaires // des chaussures de montagne avec des crampons (pas de baskets lisses) // 1 tenue adaptée pour la marche (vêtements respirants et légers) // 1 gourde d’eau (1L minimum/personne pour la sortie) // 1 casquette ou chapeau, lunettes de soleil et crème solaire // 1 coupe-vent imperméable technique (type gore-tex) ou un k-way // 1 pull supplémentaire pour le soir // Lampe frontale // votre traitement médical (si vous en avez).

Matériel optionnel – votre téléphone ou appareil photo, jumelles d’observation, bâtons de randonnée (si vous avez l’habitude de marcher avec !)

Durée : 5h30

Activité organisée par Office de Tourisme Sisteron Buëch – Organisme public

