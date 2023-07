Circuit-découverte de Senlis Office de tourisme Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Circuit-découverte de Senlis Office de tourisme Senlis, 16 septembre 2023, Senlis. Circuit-découverte de Senlis 16 et 17 septembre Office de tourisme Découvrez les principaux sites de la Ville : le parc et les vestiges du château royal, où fut élu Hugues Capet, le prieuré Saint- Maurice, la cathédrale Notre-Dame, un livre ouvert sur quatre siècles d’art gothique,

la muraille gallo-romaine, les ruelles, les hôtels particuliers… et certains lieux privés exceptionnellement ouverts pour les JEP (durée 2h).

Départ à l'Office de Tourisme. Tarif spécial JEP : 4€ par personne. Office de tourisme Place du Parvis Notre-Dame – 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 53 06 40 http://www.chantilly-senlis-tourisme.com accueil@chantilly-senlis-tourisme.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

