Senlis

Visite guidée « Les trésors cachés de Senlis » Dimanche 25 juin, 15h00 Office de Tourisme

Réservation obligatoire (nombre de places limité). Billetterie et départ au bureau de Senlis à 15h. Tarifs: 9€, 7€ (-16 ans, +60 ans)

Des lieux habituellement fermés ouverts spécialement pour vous ! Office de Tourisme Place du Parvis Notre- Dame, Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Des lieux habituellement fermés ouverts spécialement pour vous ! Notre conférencière vous emmène à la découverte d’un patrimoine pas toujours visible, mais bien présent.

Au programme : Jardins et bâtiments privés, édifices fermés au public, parties non visitables de la cathédrale…

