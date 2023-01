Visite guidée du patrimoine Gallo-romain Office de Tourisme Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

Visite guidée du patrimoine Gallo-romain Office de Tourisme, 2 avril 2023, Senlis. Visite guidée du patrimoine Gallo-romain 2 avril – 8 octobre, les dimanches Office de Tourisme

Réservation conseillée, nombre de places limité. Tarif: 9€, tarif réduit: 7€ (-16 ans, +60 ans)

Venez découvrir les arènes gallo-romaines du Ier siècle, enceinte du IIIème siècle ainsi que les collections antiques du Musée d’Art et d’Archéologie! Office de Tourisme Place du Parvis Notre- Dame, Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Profitez de ce rendez-vous mensuel pour découvrir les arènes gallo-romaines du Ier siècle, habituellement fermées au public. Semi-excavées, elles constituent un site unique en Picardie, et pouvaient contenir environ 8 000 spectateurs.

Longez la muraille gallo-romaine du IIIe siècle, construite pour protéger la ville contre les invasions et dont la majeure partie subsiste encore.

Puis rentrez au Musée d’Art et d’Archéologie où notre conférencier vous guidera à travers les vestiges d’un habitat du IIème siècle et la base de la muraille du IIIe siècle, ainsi que parmi les collections d’archéologie gallo-romaine (socle en bronze, dédicacé à l’empereur Claude Ier siècle, remarquable exposition d’ex-voto du temple de la forêt d’Halatte).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T15:00:00+02:00

2023-10-08T17:30:00+02:00 Chantilly-Senlis Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Office de Tourisme Adresse Place du Parvis Notre- Dame, Senlis Ville Senlis lieuville Office de Tourisme Senlis Departement Oise

Office de Tourisme Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Visite guidée du patrimoine Gallo-romain Office de Tourisme 2023-04-02 was last modified: by Visite guidée du patrimoine Gallo-romain Office de Tourisme Office de Tourisme 2 avril 2023 Office de tourisme Senlis Senlis

Senlis Oise