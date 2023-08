Découvrez l’évolution historique de Saujon ! Office de tourisme Saujon Saujon Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saujon Découvrez l’évolution historique de Saujon ! Office de tourisme Saujon Saujon, 16 septembre 2023, Saujon. Découvrez l’évolution historique de Saujon ! 16 et 17 septembre Office de tourisme Saujon Gratuit. Sur inscription. Distance : 1,8 km. Durée : 1h30. Point de rendez-vous : à l’Office de tourisme de Saujon. Nombre de participants maximum : 30 personnes, minimum : 4 personnes. Pendant des siècles, en tant que passage unique entre les deux rives de l’estuaire de la Seudre, Saujon, une place stratégique, a connu un développement économique sans précédent en évoluant au fil des époques, au carrefour des routes commerciales. Du château de Richelieu aux thermes établis par la famille Dubois, en passant par le développement du Port de Ribérou, découvrez Saujon d’une manière différente.

En cas de conditions météorologiques très défavorables ou d’alerte orange, la visite sera annulée.

En cas d’annulation faute de participants, les personnes seront prévenues 1h à l’avance.

Pour en savoir plus : Cette visite est destinée à toute la famille ; les chiens sont acceptés mais doivent être tenus en laisse. Pensez à prendre une casquette, une petite gourde d’eau et de la crème solaire. En cas de conditions météorologiques très défavorables ou d’alerte orange, la visite sera annulée. Les participants seront prévenus 1h à l’avance. » Office de tourisme Saujon 22 A place du Général de Gaulle, 17600 Saujon Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 08 21 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 ©T AVAN Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saujon Autres Lieu Office de tourisme Saujon Adresse 22 A place du Général de Gaulle, 17600 Saujon Ville Saujon Departement Charente-Maritime Lieu Ville Office de tourisme Saujon Saujon latitude longitude 45.675816;-0.923248

Office de tourisme Saujon Saujon Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saujon/