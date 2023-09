Cet évènement est passé Visite commentée de Sarlat Office de tourisme Sarlat-la-Canéda Catégories d’Évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda Visite commentée de Sarlat Office de tourisme Sarlat-la-Canéda, 16 septembre 2023, Sarlat-la-Canéda. Visite commentée de Sarlat 16 et 17 septembre Office de tourisme Gratuit. Entrée libre. Partez à la découverte de Sarlat : ses ruelles tortueuses, ses passages voûtés, sa cathédrale et ses hôtels particuliers des XVe et XVIe siècles.

Au fil de la visite, les siècles d’histoire se déroulent.

Les événements marquants sont bien sûr évoqués mais certaines secrets bien gardés vous seront révélés ! Office de tourisme 3 rue Tourny, 24200 Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 31 45 45 https://www.sarlat-tourisme.com Office de tourisme basé dans un ancien palais épiscopal, transformé en théâtre au XIXe siècle. Parking de la Grande Rigaudie à 200 m. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T21:00:00+02:00 – 2023-09-17T22:30:00+02:00 ©Office de tourisme de Sarlat Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Sarlat-la-Canéda Autres Lieu Office de tourisme Adresse 3 rue Tourny, 24200 Sarlat-la-Canéda Ville Sarlat-la-Canéda Departement Dordogne Lieu Ville Office de tourisme Sarlat-la-Canéda latitude longitude 44.888561;1.216655

Office de tourisme Sarlat-la-Canéda Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarlat-la-caneda/