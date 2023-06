Visite guidée à la découverte de Salviac Office de Tourisme Salviac, 11 juillet 2023, Salviac.

Salviac,Lot

Gwendoline, guide-conférencière de l’Office de Tourisme Cazals-Salviac, vous propose une balade commentée à travers le village de Salviac.

Laissez-vous séduire par le patrimoine et l’histoire du village !

Rendez-vous à l’Office de Tourisme !.

2023-07-11 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-11 11:30:00. 4 EUR.

Office de Tourisme

Salviac 46340 Lot Occitanie



Gwendoline, guide and lecturer at the Cazals-Salviac Tourist Office, offers you a guided tour of the village of Salviac.

Let yourself be seduced by the village’s heritage and history!

See you at the Tourist Office!

Gwendoline, guía de la Oficina de Turismo de Cazals-Salviac, le propone una visita guiada por el pueblo de Salviac.

Déjese seducir por el patrimonio y la historia del pueblo

Nos vemos en la Oficina de Turismo

Gwendoline, Fremdenführerin und Referentin des Fremdenverkehrsamtes Cazals-Salviac, bietet Ihnen einen kommentierten Spaziergang durch das Dorf Salviac an.

Lassen Sie sich vom Kulturerbe und der Geschichte des Dorfes verzaubern!

Treffpunkt im Fremdenverkehrsamt!

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Cazals-Salviac