2023-07-11 16:00:00 16:00:00 – 2023-08-22 18:00:00 18:00:00

Haute-Savoie Sallanches . EUR Tous les mardis de l’été, (excepté le 15/08)

retrouvez nos escapades culturelles de fin d’après-midi

de 16h à 18h.

Passion, humour, émotion et convivialité seront au rendez-vous ! tourisme@sallanches.com +33 4 50 58 04 25 http://www.sallanchesmontblanc.com/ Office de tourisme 32 quai de l’hôtel de ville Sallanches

