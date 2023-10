Rencontres avec Edmond Champagne Office de Tourisme Sainte-Menehould, 28 octobre 2023, Sainte-Menehould.

Sainte-Menehould,Marne

Pour en savoir plus sur l’exposition « Regard sur Cuba » et l’artiste, Edmond Champagne sera présent pour deux rencontres, l’occasion d’en apprendre plus sur ses techniques de photographie, le matériel qu’il utilise et ses quelques anecdotes ….

Office de Tourisme

Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est



To find out more about the « Regard sur Cuba » exhibition and the artist, Edmond Champagne will be present for two meetings, an opportunity to learn more about his photography techniques, the equipment he uses and a few anecdotes …

Para saber más sobre la exposición « Regard sur Cuba » y el artista, Edmond Champagne estará presente en dos encuentros, una oportunidad para conocer mejor sus técnicas fotográficas, el equipo que utiliza y algunas anécdotas …

Um mehr über die Ausstellung « Regard sur Cuba » und den Künstler zu erfahren, wird Edmond Champagne für zwei Treffen anwesend sein. Die Gelegenheit, mehr über seine Fototechniken, die Ausrüstung, die er benutzt, und einige Anekdoten zu erfahren …

