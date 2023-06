Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Visite guidée de la vieille ville de Saint-Symphorien-sur-Coise Office de tourisme Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise Catégories d’Évènement: Rhône

Saint-Symphorien-sur-Coise Visite guidée de la vieille ville de Saint-Symphorien-sur-Coise Office de tourisme Saint-Symphorien-sur-Coise, 16 septembre 2023, Saint-Symphorien-sur-Coise. Visite guidée de la vieille ville de Saint-Symphorien-sur-Coise Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Office de tourisme Vivre dans les remparts, admirer la construction de la collégiale, travailler pour les grands maîtres artisans de la ville, vivre au rythme des foires et traditions paysannes. Dans la peau d’un pelaud, découvrez l’Histoire de la ville au fil des siècles. Office de tourisme 22, place du marché, 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 24 00 35 http://www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/jep-visite-guidee-de-la-vieille-ville-et-de-la-collegiale-saint-symphorien-sur-coise/ OTI des Monts du Lyonnais – Bureau de Saint-Symphorien-sur-Coise. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 ©OTIMDL Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Saint-Symphorien-sur-Coise Autres Lieu Office de tourisme Adresse 22, place du marché, 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Ville Saint-Symphorien-sur-Coise Departement Rhône Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Office de tourisme Saint-Symphorien-sur-Coise

Office de tourisme Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-symphorien-sur-coise/

Visite guidée de la vieille ville de Saint-Symphorien-sur-Coise Office de tourisme Saint-Symphorien-sur-Coise 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée de la vieille ville de Saint-Symphorien-sur-Coise Office de tourisme Saint-Symphorien-sur-Coise Office de tourisme Saint-Symphorien-sur-Coise 16 septembre 2023