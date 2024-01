Visite guidée « l’abbatiale à l’envers et vue d’en haut » Office de Tourisme Saint-Sever, vendredi 1 mars 2024.

Saint-Sever Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 15:00:00

fin : 2024-03-01

Plongez au cœur du fabuleux destin de l’abbaye de Saint-Sever, sous un angle… inattendu. Équipé d’un miroir, vous découvrirez son architecture unique et profiterez d’une vue imprenable depuis son clocher (bonne condition physique pour franchir plus de 100 marches non régulières, couloir étroit).

De 2 à 15 personnes sur réservation. Chaussures plates conseillées.

Rdv à l’Office de Tourisme

Office de Tourisme Place du Tour du Sol

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



