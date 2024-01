A la rencontre des simples, avec Sandrine et Mary Office de tourisme Saint-Quay-Portrieux, vendredi 12 avril 2024.

Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 10:00:00

fin : 2024-04-12 12:45:00

Vous savez que le pissenlit est diurétique et que le plantain a des propriétés anti-inflammatoires. Mais savez-vous que les feuilles de ronce sont utilisées pour soigner les angines et que l’ortie a une action reminéralisante qui permet de soulager l’arthrose et les douleurs rhumatismales ?

Ces plantes, utilisées depuis l’antiquité pour leurs vertus médicinales, ont été appelées simples pour les distinguer des potions complexes que proposait la médecine savante de l’époque. Mais elles présentent des vertus innombrables à redécouvrir !

Sandrine vous emmène à leur rencontre, à travers parcs et ruelles de Saint-Quay-Portrieux. En chemin, Mary vous ouvrira les portes de son herboristerie, pour vous parler de leurs bienfaits et vous faire découvrir leurs usages en tisane ou en décoction.

Une belle occasion de renouer avec des savoirs oubliés et de repartir avec les ingrédients nécessaires pour une préparation adaptée !

Départ : Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux

Réservation uniquement à l’Office de tourisme

.

Office de tourisme rue Jeanne d’Arc

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2024-01-04 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme